В Красноярске идет подготовка к строительству пешеходного моста через улицу Карла Маркса. Уже изготовлено пролетное строение и выполнены археологические исследования. Так как место историческое и имеет большое значение для города, необходимо было провести дополнительный тендер на спасательные археологические работы на строительной площадке. Они необходимы для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Красноярск. Ансамбль археологических объектов Красноярский острог».Мост на этом месте уже был, но из-за аварийного состояния его пришлось демонтировать. Строение соединит филармонию и музейный центр «Площадь Мира» и завершит формирование центрального паркового кольца, которое соединит пешеходной тропой знаковые места на левобережье. Построить переход планируется зимой 2021 года. Подрядчика для строительства уже выбрали. Это компания АО «Гипростроймост».Мост построят за счёт городского бюджета. Длина перехода, включая эстакаду и лестничный сход, — 71,8 м, ширина — 6 м.