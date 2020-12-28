В Красноярском крае произошла смертельная авария. По словам дорожной полиции, страшное ДТП случилось вечером 27 декабря. Водитель легковушки ехал со стороны Назарово в сторону Ачинска. На 7-м километре дороги он столкнулся с грузовиком Daf, который ехал впереди том же направлении.В аварии погибли два пассажира иномарки — парни 24 и 25 лет. Водитель оказался пьян, прибор показал 0,28 мг/л. Также молодые люди не были пристегнуты. Все находившиеся в машине были жителями Назарово.В отношении водителя полиция возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 15 лет. Виновник аварии задержан. Кроме уголовного дела, на водителя составили административные протоколы за непристегнутые ремни.