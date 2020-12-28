В Хакасии на фермерском хозяйстве сгорели трое рабочих. Трагедия произошла минувшей ночью в трех километрах от города Сорска. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.Предварительно известно, что проезжавший мимо хозяйства очевидец заметил пожар в доме. И вызвал спасателей. Спасти строение не удалось – к моменту приезда пожарных стены и крыша уже обрушилась. Невозможно было даже понять, в каком месте занялся огонь. После того, как пожар был потушен, спасатели стали разбирать пепелище и обнаружили тела трех человек со следами термического воздействия.Установлено, что все они работали на фермера, жили в этом доме. А перед пожаром употребляли спиртные напитки. Теперь следствию предстоит установить личности погибших. Уголовно дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».