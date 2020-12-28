Праздник уже не за горами, не праздный вопрос – какая будет погода в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января. Ведь от этого у многих зависит, как провести сам праздник и последующие выходные – комфортно ли будет на улице, люди планируют поездки, и так далее. Вот что говорят по этому поводу синоптики.Хорошая новость - к новогодней ночи в Красноярске потеплеет. По словам специалиста Среднесибирского УГМС Натальи Красновой, днем 31 декабря ожидается до -25 градусов. В саму новогоднюю ночь -27. Первого января погода практически не изменится, а вот со 2 января придет вторая волна похолодания. Температура ночью опустится до -35 градусов. По предварительному прогнозу, все праздничные дни столбик термометра не поднимется выше -20.А на текущих выходных из-за холодов в Красноярске не завелись сотни машин, поэтому многие жители отправились на работу на автобусах, или вызывали такси. Ожидаемо - стоимость поездки перевозчики подняли, почти в два раза.В понедельник в Красноярском крае зафиксировали -41 градус, но это не рекордный максимум.В 1930 году было холоднее, тогда температура опустилась до -45,9. Поэтому, нам, можно сказать еще повезло. А вот самая холодная новогодняя ночь была в 1916 году — -44. Надеемся, что не побьем рекорд в этом году.