В Красноярском крае зафиксирован новый эпизод агрессии по отношению к сотруднику полиции. Произошло это на минувшей неделе, 24 декабря, в городе Назарово. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал собственный источник.Предварительно известно, что лейтенант полиции был привлечен к оперативно-розыскным мероприятиям, вел наблюдение. Неожиданно на него наехала иномарка – «Тойота Пробокс» и сбила с ног. Сотрудник попытался удержаться на капоте, чтобы не попасть под колеса, и так проехал 15 метров. После чего водитель его сбросил на землю и скрылся.Это было около полудня и поначалу полицейскому показалось, что он не пострадал, поэтому за медицинской помощью не обратился. Однако около полуночи он почувствовал себя плохо. В больнице его обследовали и поставили диагноз: ушиб передней брюшной стенки. Госпитализация, к счастью, не потребовалась. А водителя «Пробокса» нашли, дает объяснения своему поступку. Ему светит уголовное дело за насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении.