На уличных термометрах с утра до минус 40, зябко становится даже когда просто смотришь в окно. А в одной из красноярских новостроек прорвало трубу отопления. Вот уже не позавидуешь людям, у которых в квартирах остыли батареи. Сообщения с утра стали появляться в социальных сетях: у кого-то в зале, у кого-то в спальне.Как оказалось, не повезло жителям дома на Лесников, 23 в микрорайоне «Тихие зори». В паблике «НАШ Свердловский район» написали: «Накануне вечером произошел порыв на пожарной лестнице. Вместе с руководством управляющей компании «Планета» и начальником отдела администрации района прошли по подъездам и спустились в подвал. Серьезных проблем нет».Добавим, что накануне морозов коммунальным службам города было дано задание перейти в режим повышенной готовности и если произойдет нечто подобное, начинать устранять проблемы безотлагательно.