Красноярская прокуратура организовала проверку после отравления посетителей одного из городских бассейнов парами хлора. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия выезжали прокурор района и представители правоохранительных органов.Напомним, что вечером в минувшую пятницу, 25 декабря, в спортивном комплексе находились 17 человек. Неожиданно они почувствовали запах хлора. Все успели покинуть помещение. Однако четверым понадобилась медицинская помощь. Среди пострадавших оказался и 6-летний ребенок. Его доставили в больницу и госпитализировали.В результате проверки выяснилось, что рабочий залил в систему дезинфекции гипохлорид натрия, произошла бурная реакция и ядовитые пары хлора через систему вентиляции разошлись по помещению. Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».