В Красноярске решением суда арестован 25-летний мужчина, который рано утром 24 декабря избил до смерти 49-летнюю женщину. Как рассказали в пресс-службе краевого следкома, такое ходатайство выдвинуло следствие. Уголовное дело было заведено поначалу по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», затем переквалифицировано в «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».По предварительной версии следствия 49-летняя женщина в 5 часов утра прогуливала свою собаку во дворе дона на улице Мужества. В это время мимо проходил мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он набросился на женщину и стал избивать ее кулаками и ногами в голову. Как потом признался – ему не понравилось, что на него залаяла его собака. Хотя на камере уличного наблюдения было видно, что агрессии животное не проявляло.Женщина скончалась в больнице на следующий день. У нее остались трое детей, старший из которых совершеннолетний, он и будет заботиться о своих несовершеннолетних брате и сестре.