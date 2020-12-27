В Красноярском крае осудят женщину, торговавшую несуществующим вином. По версии следствия, из-за действий обвиняемой пострадал 60-летний горожанин. Он перевел деньги за товар, однако самой покупки так и не дождался.Мужчина обратился в полицию и рассказал, что познакомился с женщиной, которая продавала вино. У нее он заказал пять емкостей объемом пять литров. Продавщица предложила ему вино за 400 рублей за литр, он согласился и перевел ей деньги на карту.Фигурантка отправила пострадавшему скриншот доставки транспортной компанией, как оказалось скачанный из интернета. Время спустя потерпевший позвонил в службу доставки и выяснил, что на его адрес отправки не было. Он звонил продавцу, но та не отвечала.- Полицейские задержали женщину. Выяснилось, что вырученные деньги она потратила на погашение своего микрозайма. Уголовное дело, возбужденное в отношение нее, уже передали в суд на рассмотрение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.