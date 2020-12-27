Полицейские в Хакассии спасли из горящего дома пенсионера и его сестру. Правоохранители заметили пожар во время патрулирования территории в селе Калинино. Капитана полиции Дмитрий Иванова и старший лейтенант полиции Денис Аношкин поспешил к месту возгорания.- К этому их прибытию огонь уже охватил крышу деревянного дома, людей рядом не было. В утренние часы жильцы дома спокойно спали. О происшествии доложили в дежурную часть районной полиции и сотрудникам МЧС, - рассказали в пресс-службе УМВД России по республике Хакасия.Соседей погорельцев разбудили звуки специального громкоговорителя. Люди быстро сориентировались и самостоятельно покинули свои дома. Полицейские тем временем преодолели забор, добрались до двери горящего дома, начали настойчиво стучать. Владельца дома смогли разбудить, а после его и его сестру оперативно эвакуировали. После этого полицейские вместе с хозяином дома спасли от огня машину. Прибыли пожарные ликвидировали возгорание, однако здание выгорело полностью.