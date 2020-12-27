Амбулаторный ковид-центр открыли при Якутской городской больнице №3. Здесь посетители с признаками коронавирусной инфекции могут сдать анализ и пройти КТ-исследование. В медучреждении есть необходимое оборудованием, КТ-аппарат, есть своя клинико-диагностическая лаборатория, штат врачей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики Саха (Якутия).После обследования врач примет решение: оставить пациента на амбулаторном уровне или решить вопрос госпитализации. Предполагается, что в центре посменно будут работать 24 сотрудника. Сама Горбольница продолжает работу в штатном режиме, для посетителей амбулаторного ковид-центра будет отдельный вход.При показании к амбулаторному лечению пациенту выдадут заключение с диагнозом, рекомендации и лекарства. Следить за лечением и выдавать лекарства будет врач поликлиники по месту жительства пациента.