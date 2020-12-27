Красноярец искупался в Енисее при 32-градусном морозе. Температура воды со слов ныряльщика была -5 -7 градусов. Фото после водных процедур Антон Суров выложил в Instagram. Подпись к публикации он придумал ободряющую:- Всех сильных духом парней и девчонок с Наступающим Новым годом! Возможно это был не тот год, когда мы получили все, о чем мечтали… Но этот год, который научил нас ценить все то, что у нас есть.Ныряние на морозе не осталось без внимания комментаторов. Большинство сообщений под публикацией – это недоумение, удивление и откровенный шок. Однако сам автор отвечал на комментарии, что это своего рода предновогодняя традиция, что в этом нет ничего сверхъестественного, главное тренировка.Одни пользователи называли увиденное «жестью», другие восхищались успехами красноярца, другие в шутку называли его сумасшедшим.