Погода приготовила для красноярцев настоящий подарок на Новый год. По прогнозам синоптиков, в городе 30 и 31 декабря 2020 года, дневная температура будет в пределах -13 -14 градусов. После такого потепления буквально на следующий день 1 января 2021 года, днем столбик термометра уже будет на отметке -19 градусов. Данные предоставлены на сайте Гидрометцентра России.Согласно прогнозам, завтра, 28 декабря, а севере края сохранится сильный мороз. Днем температура воздуха на юге Таймырского района -45 -50, в Туруханском районе и в Эвенкийском районах -50 -55.- В центральных и в южных районах Красноярского края с 28 по 30 декабря ожидается сильный мороз, температура воздуха -40 -45. На севере центральных районов до -50, - рассказали в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.