В красноярском зоопарке «Роев ручей» нарядили елку для зубров. Они – символ наступающего года. Вместо игрушек на дерево повесили вкусности для питомцев - яблочки, морковку, свеклу. К слову, сама елка еще и игрушка для массивных животных. Они могу поддеть ее рогами или подкинуть повыше.- Мы очень старались задобрить символ года. Как же хочется, чтобы этот тяжелый год поскорее закончился, а на смену крысе пришел бык. Животное степенное и порядочное, которое, судя по китайскому гороскопу, любит и умеет трудиться, держит слово, - рассказали сотрудники зоопарка.Жителям и гостям города желают успехов на ступающем году, никогда не болеть и быть счастливыми. Год Быка ожидается урожайным, не должно быть сильных природных катаклизмов, наводнений, землетрясений или засухи. По крайней мере, так будет, если верить приметам.