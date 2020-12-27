Левобережный региональный оператор сообщает, что в связи с экстремальными морозами возможны перебои со своевременным вывозом твердых бытовых отходов.Это связано с особенностями эксплуатации коммунальной техники и ограничениями в работе грузоподъемных механизмов: например, гидравлика мусоровозов и погрузчиков может работать при температуре не ниже -30 градусов.- В такие холода мы вынуждены каждые два часа делать часовой перерыв на отогрев техники. Тяжело приходится и транспорту, и людям, но мы делаем все, чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов. Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, – пояснил Вадим Зоркин, директор обособленного подразделения ООО «Экопроект».Если где-то своевременно не вывезли мусор, не беспокойтесь – все будет вывезено в ближайшее время.