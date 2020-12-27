В Красноярском крае торговые сети перейдут в «новогодний» режим работы. Покупателей в магазинах будут обслуживать круглосуточно.- В Красноярске гипермаркеты «Окей», «Лента» на улице Свердловской и в районе ТРЦ «Планета», а также пять гастрономов «Красный Яр» уже обслуживают покупателей круглосуточно. Магазины «Метро» и еще 42 «Красных Яра» в крае работают до 24 часов. Почти все магазины сетевого формата увеличили рабочее время до 23 часов, - рассказал первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.Чтобы минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции, в магазинах сделали «островную» выкладку новогодних товаров в разных местах торговых залов. Также увеличили количество защитных масок и работающих касс в периоды наибольшего притока покупателей.Отметим также, что почти все торговые и торгово-развлекательные центры Красноярска 1 и 2 января 2021 года будут закрыты. ТРЦ «Планета» откроется 1 января во второй половине дня.