В поселке Туруханск, что на севере Красноярского края, сегодня, 26 декабря, загорелся многоквартирный жилой дом. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Известно, что дом деревянный, на два этажа, в нем 12 квартир. Пожар начался на первом этаже в 16:43 по местному времени. Звеном газозащитной службы по лестнице было спасено 4 человека. Данных о пострадавших или погибших на этот час нет. Всего же в доме проживали 25 человек, из них 6 детей.- Площадь пожара составила 40 квадратных метров. К реагированию на вызов привлечено 10 человек и 3 единицы техники. Есть угроза распространения огня, - сообщили в пресс-службе МЧС. Чуть позже уточнили, что площадь пожара увеличилась до 240 квадратных метров.Известно, что сейчас температура воздуха в Туруханске – минус 40 градусов. Предварительно известно, что пострадавшим предоставили автобус и временное жилье. Однако они отказались и разъехались по родственникам. О том, что стало причиной возгорания, станет известно после того, как пожар будет погашен.