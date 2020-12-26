Житель Ужура засудил местный жилкомхоз за неправильно выставленный счет. Ему пришлось почти четыре года переплачивать за отопление. А когда он узнал об этом и решил разобраться, его, видимо, не захотели слушать. Поэтому и пришлось обратиться за помощью к специалистам управления Роспотребнадзора. Там помогли составить исковое заявление в суд.Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, расчеты проводились с применением в расчетах норматива потребления 0,0509 Гкал на 1 квадратный метр, а нужно было 0,0443 Гкал на 1 квадратный метр. В результате с июля 2016 по апрель 2020 года с гражданина незаконно удержали более 40 тысяч рублей.Суд встал на сторону потребителя. И назначил жилкомхозу вернуть 46 163,72 рублей. А именно: за безосновательное обогащение – 40 557,07 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами – 1 144,04 рублей; расходы по оплате юридических услуг – 3 240 рублей; государственная пошлина – 1 222,61рублей. Решение суда вступило в законную силу.