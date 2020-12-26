В Красноярске 6-летний ребенок отравился парами хлора. По данному факту ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасии возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, информация к ним поступила накануне, 25 декабря, из следственных органов полиции. А туда, в свою очередь, сообщили из медицинского учреждения, куда был госпитализирован ребенок.Вот что известно к этому часу. Накануне вечером, 25 декабря, рабочий бассейна находился на цокольном этаже. Он залил в систему дезинфекции воды гипохлорид натрия. Неизвестно почему, но произошла бурная реакция. Ядовитые пары хлора через систему вентиляции разошлись по помещению бассейна. Сотрудникам удалось оперативно эвакуировать всех посетителей, однако 6-летний мальчик успел получить отравление. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.