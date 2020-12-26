Красноярских пожарных поблагодарили за спасение пчел. История произошла несколько месяцев назад, но известно о ней стало только сейчас. В июне этого года на юге Манского района было наводнение: тающие снега плюс дожди – и в результате некоторые населенные пункты оказались подтопленными. Среди них и деревенька Жуковка, в которой живут несколько семей.- Семья пенсионеров занималась пчеловодством. Их подворье полностью оказалось по пояс в воде. Еще немного, и насекомые бы погибли. К счастью, рядом находились сотрудники МЧС, которые приехали в командировку из Красноярска, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.Пожарные переквалифицировались в водных спасателей: надели непромокаемые костюмы, а заодно и перчатки с москитными сетками. И так эвакуировали 40 ульев. Полчаса – и все пчелы были в сухости и безопасности. Не так давно пчеловоды приехали в Красноярск и поблагодарили пожарных за их отзывчивость, мужество и благополучно проведенную спасательную операцию.