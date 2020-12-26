Наркополицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков на территорию Красноярского края. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из сообщения пресс-службы краевой полиции, чтобы задержать двух наркодилеров был задействован отряд специального назначения «Гром».Одному из подозреваемых 36 лет, второму 38. Они получали кокаин и другие наркотики из Москвы крупными партиями. Затем фасовали на мелкие партии и продавали отдельными дозами из рук в руки. Когда к ним на дом нагрянули силовики, то обнаружили подготовленные к реализации свертки: кокаин общим весом 144 граммов, по 10 граммов экстази и гашиша, а также весы, инструменты для фасовки, упаковочные материалы. По предварительной оценке стоимость веществ на черном рынке могла составить свыше 2 миллиона рублей.Уголовное дело заведено по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». А это – до 20 лет лишения свободы. Каждому.