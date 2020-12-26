Красноярские школьники смастерили елочные игрушки, чтобы подарить их случайшим прохожим. Ребята из мастерской 3D-моделирования технопарка «Твори-Гора» сделали стильные елочные игрушки: шарики, елки и символы нового года – быков. И захотели раздать их незнакомым людям, спешащих мимо по своим делам. Более сотни игрушек уже готовы, ими украсили деревья возле входа. Так что любой, кому хочется получить такой сувенир, может прийти или приехать на Вавилова, 21 (здесь находится технопарк) и снять с дерева понравившуюся игрушку, а потом повесить ее дома на свою елку.Педагог «Твори-Гора» Дмитрий Абазин рассказал, что когда ребята мастерили новогодние подарки, они вкладывали в них всю свою душу:- Для них важно осознать, что и они могут изменить настроение окружающих накануне праздника, сделать доброе дело, не только для сверстников, но и для взрослых. Ребятам очень хочется знать, что дальше будет с их игрушками. Мы просим красноярцев, которые заберут наши игрушки к себе, сфотографировать и прислать нам. Чтобы и мы порадовались вместе со всеми.