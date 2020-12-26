Чтобы замести следы и скрыть вину в ДТП, житель Железногорска заявил об угоне своего автомобиля. Поступок необдуманный, а последствия от него обернулись большими неприятностями. Началось все со звонка в дежурную часть полиции. Мужчина сообщил: ехал на своем автомобиле ВАЗ, ничего не нарушал. И вдруг в него врезалась иномарка, она мчалась по встречной для себя полосе. После чего виновник происшествия сбежал, а пострадавший позвонил в полицию.Владельца «Тойоты» быстро нашли. Он был пьян и тут же заявил, что накануне оставил машину у магазина, а ее угнали. И даже указал на двух молодых людей, которые якобы крутились возле нее. Следственно-оперативная группа осмотрела машину, провела экспертизу и ничего подозрительного не обнаружили. А тут и сам «потерпевший» стал путаться в показаниях. В конце концов было установлено, что никакого угода не было.Таким образом, мужчине придется ответить и за ложный донос, и за дорожно-транспортное происшествие.