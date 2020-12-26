В Красноярске суд на три года отправил в колонию-поселение 21-летнюю девушку. Следствие доказало ее причастность к двум кражам из квартир. Об одной из них «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Осужденная постучалась в дверь квартиры. Ей открыл 80-летний хозяин. Услышал просьбу: «Можно мне воды». На руках у девушки был маленький ребенок, мужчина не смог ей отказать, запустил в прихожую, а сам ушел на кухню за стаканом воды.Но пока он отлучился на минуту, непрошенная гостья успела забрать с тумбочки сотовый телефон и вытащить из кошелька 4 тысячи рублей. После чего скрылась. А хозяин дома, обнаружив пропажу, вызвал полицию. Нечто похожее домушница проделала и во второй раз. Общий ущерб от ее действий составил 39 тысяч рублей. Нашли ее довольно быстро, она оказалась жительнице Канска.Полицейские призывают граждан быть бдительнее, не впускать в квартиру неизвестных лиц и не вступать с ними в контакт, а также не оставлять деньги и ценные вещи без присмотра. Если в отношении вас совершено противоправное деяние, немедленно обратитесь в полицию по телефону 02.