Накануне, 25 декабря, в Красноярске открылась главная городская елка в Татышев-парке. Она по-прежнему самая высокая в России – 55 метров. В отличие от прошлых лет, на сей раз не было ни праздничного концерта, ни Деда Мороза со Снегурочкой, ни конкурсов, ни фейерверком. Да и толпы восторженных красноярцев тоже не было. Городские власти не анонсировали мероприятие.И дело, как мы все понимаем, не в морозной погоде. Всеми виной коронавирус. Согласно указу губернатора края в преддверии Нового года и на каникулах запрещены все массовые мероприятия. Не будет их и в новогоднюю ночь. Правда, ледовый городок будет открыт для посещения. Здесь установлены ледовые скульптуры, горки – их здесь целых десять. Есть закусочные, чайные, теплый туалет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРасписание открытия новогодних елок в Красноярске 2020-2021: будут ли торжественные мероприятия (подробнее)Как будут работать кафе и рестораны в новогоднюю ночь 2020-2021 в Красноярске (подробнее).