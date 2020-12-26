В Красноярске по подозрению в мошенничестве задержали адвоката. Сейчас расследованием его уголовного дела занимается краевой следком. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, подозреваемый пытался путем обмана получить более 38 тысяч рублей.По предварительной версии следствия с июня по октябрь 2020 года адвокат был назначен представлять интересы лица, которого привлекали к уголовной ответственности за кражу. В сентябре следователь по тому делу уведомила адвоката: следствие завершено, он может ознакомиться с ним. Был назначен день и время, однако адвокат не явился.Обычно на то, чтобы пролистать и прочитать несколько томов дела, у стороны защиты уходить несколько дней. А тут – подозреваемый пришел и за один раз все прочитал. А после он предоставил следователю заявление на оплату услуг, где было указано, что он якобы несколько дней просидел над документами.В настоящее время адвокат задержан. По мнению следствия у него может быть не один такой эпизод, поэтому просит отозваться всех, кто мог пострадать от его действий. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.