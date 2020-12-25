С 26 декабря из Красноярска в Дивногорск по выходным будет ходить дополнительная электричка. Об этом сообщили в компании КрасЖД.Беспересадочный поезд будет курсировать по субботам и воскресеньям. Маршрут: Красноярск Северный (8.27) – Красноярск (9.07) – Енисей (9.20) – Дивногорск (10.13). В скобках отмечено местное время прибытия, отправление от станции Красноярск – в 9.09.Так что теперь у жителей Северного появится возможность по выходным добираться в Дивногорск без пересадок. К слову, электричка будет новогодней, украшенной огнями. Она по традиции будет ездить с 24 декабря до конца каникул.ВАЖНОВсе пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны быть в защитных масках.КОНКРЕТНОУточнить график движения электричек можно по бесплатному телефону справочного центра 8-800-75-00-00, на официальном сайте «Краспригород» в разделе «Расписание», а также – в мобильном приложении «Краспригород».