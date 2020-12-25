Житель Ачинска (Красноярского края) пойдет под суд за то, что пытался отучить сына от запрещенных препаратов, избивая табуретом. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии.Все произошло вчера, 24 декабря. Во время разговора с 16-летним сыном мужчина стал ругать его за пагубную привычку. Он в очередной раз уличил подростка в приеме запрещенных веществ. Пришел в ярость, схватил первое, что попалось под руку, и несколько раз ударил по голове.Парня увезли в больницу, у него тяжелые травмы. А его отца задержали, он попал под уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего». Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ реанимации умерла женщина, без причины избитая прохожим в КрасноярскеВ реанимации красноярской краевой больницы умерла женщина, без причины избитая случайным прохожим в Покровке. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» сообщил источник в экстренных службах города (подробнее).