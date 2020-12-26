В текущем году по программе сельской ипотеки АО «Россельхозбанк» выдал в Хакасии 136 кредитов на общую сумму 273,35 млн. рублей. Все средства направлены на приобретение готового жилья в сельской местности.Низкая ставка 2,7%, обширная география выбора недвижимости, первоначальный взнос от 10% – приобрести недвижимость становится значительно легче.Вместе с тем спрос на недвижимость в республике в этом году сильно вырос, как и цены на жилье. Например, повышение отмечалось в Усть-Абаканском и Алтайском районах. Также в списке – Белый Яр, Койбалы, Усть-Абакан, Чапаево и другие близлежащие населенные пункты. В среднем рост цен составил от 10 до 20%.По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Сергея Труфанова, «спрос и цены на недвижимость на сельских территориях с запуском льготной программы кредитования значительно выросли. Ранее людей пугала не сама стоимость жилья, а отсутствие возможности ее приобрести. С запуском программы «Сельская ипотека» людям открылось больше возможностей и спрос естественно возрос», - отмечает Сергей Труфанов.«Сельская ипотека – это социально ориентированный продукт, поэтому банк предлагает меры, которые позволят кратно снизить свою кредитную нагрузку и сэкономить семейный бюджет. Теперь по льготной ставке можно рефинансировать кредит, взятый по стандартным программам в других банках по ставке 2,7%. Кроме того, для зарплатных и корпоративных клиентов Банка произошло снижение ставки - теперь получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать действующий кредит на те же цели в Россельхозбанке зарплатные клиенты смогут по льготной ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний - от 2,2% годовых», - отметил региональный директор-управляющий операционным офисом Россельхозбанка в Абакане Александр Терещенко.Для нашей республики максимальная сумма кредита составила 3 миллиона рублей, как и для большинства российских регионов. Ставка по кредиту – от 1,9 % годовых.Программа сельской ипотеки в России будет продолжена до 2022 года.