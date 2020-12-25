В Красноярском филиале Россельхозбанка подведены предварительные итоги продаж швейцарского франка. К осуществлению операций с денежными единицами Швейцарии филиал приступил в конце августа 2020 года. Всего за два месяца оборот по конверсионным операциям составил 1,7 миллиона швейцарских франков.Растущий спрос на покупку швейцарского франка объясняется высокой стабильностью данной европейской валюты, способной обеспечить защиту сбережений от инфляции, лучший доход от инвестирования и возможность для возврата.«Итоги работы со швейцарским франком говорят о том, что Россельхозбанк укрепляет свои позиции на региональном рынке наличной валюты, - отметила директора Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Михайлова. – Сравнивая обменные курсы различных банков, клиенты нередко делают выбор в пользу Россельхозбанка благодаря хорошему балансу стоимости покупки-продажи валюты. Кроме того, в нашем банке возможен индивидуальный курс конвертирования валюты от 5000 у.е.».Также в ближайшее время Красноярский филиал Россельхозбанка планирует расширить перечень иностранных валют и предоставить клиентам филиала Банка возможность покупать и продавать наличную валюту Великобритании.Информацию об актуальных курсах покупки-продажи наличной иностранной валюты можно получить по телефону по тел.:8 (391) 267-66-12, в дополнительных офисах АО «Россельхозбанк» на территории Красноярского края, а также на официальном сайте Банка www.rshb.ru