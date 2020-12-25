Патрульная машина «уехала» от полицейских, пока они были на вызове. Об этом журналистам «КП-Красноярск» стало известно из собственных источников.Неприятная ситуация произошла в Центральном районе Красноярска. Двое сотрудников правоохранительных органов приехали на вызов, припарковались и ушли исполнять служебный долг. Свой автомобиль Lada Largus они оставили на ручнике и первой передаче. Но машина покатилась, и врезалась в припаркованный Nissan Sunny. Причем узнали они об этом, когда в их же патрульной машине сработала сигнализация. Видимо, от удара. Из-за столкновения оба автомобиля получили повреждения.Полицейские уверяют, что припарковались верно, но во дворе было скользко. На место ДТП полицейским пришлось вызвать коллег из ГИБДД.