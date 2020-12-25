Отменено ограничение на въезд в Минусинский район Красноярского края. Соответствующие изменения были внесены в указ о главы региона Александра Усса о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщили на сайте правительства.Напомним, контрольно-пропускной пункт был установлен 10 ноября на 425 километре дороги Р-257 «Енисей». Там работали полицейские и медики. Для въезда на территорию нужно было обязательно пройти бесконтактную термометрию. Но с 25 декабря ограничения были сняты.Напомним, по данным на 25 декабря 2020 года, в Красноярском крае насчитывается 44 564 заболевших ковидом (+328 в сутки). Из них выздоровели 38 483 (+483 в сутки). Скончались 1600 (+20 в сутки).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемьи умерших от коронавируса красноярских медиков получат по миллиону рублейСемьям красноярских медиков, скончавшихся от коронавируса, выплатят по миллиону рублей. Такое предложение озвучил губернатор края Александр Усс на встрече с женой анестезиолога-реаниматолога краевой больницы Ильи Житкова, умершего летом от ковида, рассказали в пресс-службе правительства региона (подробнее).