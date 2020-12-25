Семьям красноярских медиков, скончавшихся от коронавируса, выплатят по миллиону рублей. Такое предложение озвучил губернатор края Александр Усс на встрече с женой анестезиолога-реаниматолога краевой больницы Ильи Житкова, умершего летом от ковида, рассказали в пресс-службе правительства региона.В честь Ильи Анатольевича был назван вертолет санитарной авиации, указом президента России погибшего наградили орденом Пирогова. Сегодня, 25 декабря, глава края лично вручил награду жене Ильи Житкова Людмиле Михиенко.… Илья Житков работал в санавиации краевой больницы и последние два месяца своей жизни вывозил тяжелобольных из «красной зоны» в Северо-Енисейском районе. Во время работы врач заразился коронавирусом. Его спасти не удалось. Ильи Житкова не стало 6 августа 2020 года. Он 30 лет проработал анестезиологом в санавиации. «Житков был настоящий мастер - он всегда довозил пациента живым. В воздухе у него не умирали. Он спас сотни и сотни людей... Вы в небе, крылатый доктор - как всегда», - написала тогда в фейсбуке Елена Семенова.Губернатор Красноярского края Александр Усс принес соболезнования жене врача. «Понимаю, что никто и ничто не сможет восполнить родным утрату близкого человека. Однако хочется, чтобы семьи в таких ситуациях чувствовали поддержку. Поэтому я принял решение об учреждении дополнительной выплаты семьям врачей, отдавших жизнь в борьбе с эпидемией».Проект будет внесен на рассмотрение в Заксобрание в начале 2021 года. После его принятия семьи погибших от коронавируса медиков получат по миллиону рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Но вы в небе, крылатый доктор - как всегда»: вертолет санавиации краевой больницы назвали именем умершего от коронавируса врачаВертолет санавиации Красноярской краевой больницы назвали в честь врача Ильи Житкова. Летом он скончался от коронавируса на 54-м году жизни. Фотографию вертолета опубликовали в Инстаграм-аккаунте больницы (подробнее).«Но вы в небе, крылатый доктор»: в Красноярске от коронавируса умер врач краевой больницыО потере своего коллеги сообщили в социальных сетях красноярские врачи. Вместе с ним переживают утрату и те пациенты, которых за долгие годы работы спас доктор Житков. (подробнее).