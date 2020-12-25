Главные городские часы Красноярск ( или Биг Бен, как называют их горожане) научили новогодним мелодиям. Так что с 25 декабря до 13 января включительно они будут исполнять программу из пяти композиций, рассказали в пресс-службе мэрии.КОНКРЕТНО9.00 – «Пять минут» (из фильма «Карнавальная ночь») 12.00 – Марш из балета «Щелкунчик» (Петр Чайковский) 13.00 – «Happy New Year» (хит группы ABBA) 14.00 – Танец феи Драже из балета «Щелкунчик» (Петр Чайковский) 15.00 – «В лесу родилась елочка» 16.00 – «Пять минут» 17.00 – Марш из Щелкунчика 18.00 – «Happy New Year» 19.00 – «Танец феи Драже» 20.00 – «В лесу родилась елочка» 21.00 – «Пять минут»Автор аранжировки - Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрасноярская мэрия разрешила скачивать на телефон мелодии «Биг-Бена»После того, как красноярский «Биг-Бен» разнообразил репертуар, все больше горожан интересуются, можно ли скачать мелодии на свои гаджеты. Можно, - сказали в мэрии Красноярска. Напомним, впервые традиция на праздники менять мелодию главных часов Красноярска появилась этим летом, точнее - на 1 сентября. Ввел ее глава города Сергей Еремин (подробнее).