Первый пешеходный переход-проектор оборудовали в Красноярске. Как сообщили в официальном паблике мэрии в соцсети, он появился у дома на улице Вавилова, 54, где всегда оживленное движение.Тут большой поток автомобилей и пешеходов, нередки аварии. Именно поэтому было решено организовать новый переход на данном участке.Он представляет собой светящуюся проекцию, дублирующую «зебру» на проезжей части. Специалисты обещают: такой переход будет видно даже в непогоду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервая светящаяся зебра появилась под КрасноярскомПервая светящаяся дорожная разметка появилась в Красноярском крае. Ее нанесли на въезде в поселок Минино Емельяновского района, сообщили в пресс-службе администрации региона. В качестве экспериментального участка взяли нерегулируемый переход на 17-м километре дороги Еловая – Минино (подробнее).