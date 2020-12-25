Перед надвигающимися морозами водителям Красноярска и края напомнили, где на трассах располагаются медпункты. Об этом сообщили на сайте правительства региона.В эти выходные 26-27 декабря в Красноярске и окрестностях резко похолодает, по ночам температура может опуститься до минус 40 градусов. Жителей призывают на время отказаться от дальних поездок за город. Если же это не вариант, стоит знать, где на трассах действуют медицинские пункты.КОНКРЕТНОМедицинские пункты находятся на самых сложных участках федеральных трасс:- Красноярск – Енисейск (в районе поселка Каргино) на 241 километре. Телефон 8 902 978-91-83;- на трассе М54 в Балахтинском в районе (у кафе «Тайга») на 136 километре. Телефон 8 902 978-91-84;- на трассе М53 в Козульском районе на 728 километре. 8 902 978-91-85- Красноярск – Енисейск (в Емельяновском районе) у АЗС «25 часов» поселка Придорожный на 20 километре. Телефон 8 902 978-91-86.- в нацпарке Столбы – перевал напротив пункта спасателей. Телефон 8 904 894-64-69.Также вызвать экстренную помощь можно по номеру 112 с мобильного телефона.