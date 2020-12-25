Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов проведет в СИЗО еще два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.Напомним, 15 сентября 2020 года министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов был освобожден от занимаемой должности. Как сообщили в краевом правительстве: по собственному желанию. Но уже через пару дней стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 (получение взятки должностным лицом в крупном размере).По предварительной версии следствия, с марта 2018 до марта 2020 года тогда еще министр оказывал покровительство лесозаготовительному предприятию «Краслесторг». Этой компанией фактически управлял его брат (а номинальными учредителями были знакомые).По версии следователей, подозреваемый в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг». За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из них были переданы Димитрию Маслодудову.…Во вторник, 22 декабря, Железнодорожный районный суд продлил срок содержания под стражей как бывшему министру, так и его брату. Оба останутся под стражей до 25 февраля 2021 года, то есть всего на 5 месяцев и 8 суток.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео задержания экс-министра лесного хозяйства Красноярского края опубликовал СКСейчас бывший министр лесного хозяйства Красноярского края задержан. В ближайшее время ему выберут меру пресечения. Юрий Маслодудов находится под арестом по делу о незаконных рубках. В офисах и домах подозреваемых прошли обыски, изъяты документы, представляющие интерес для следствия (подробнее).Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов покинул свой пост15 сентября 2020 года от занимаемой должности освобожден министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. Эта информация опубликована на сайте краевого правительства. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, он ушел в отставку по собственному желанию (подробнее).