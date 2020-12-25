На выходных в Красноярске ударят 40-градусные морозы, которые почти сразу сменятся теплом. Об этом предупредили горожан специалисты гидрометцентра.Итак, последним комфортным днем недели станет пятница, 25 декабря. Днем обещают всего минус 7 градусов, легкий снежок. Но ближе к ночи резко похолодает – до минус 30.В субботу, 26 декабря, (в светлое время суток) минус 28. Пасмурно, снег. А в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки в минус 39 градусов.Днем в воскресенье, 27 декабря, минус 33, ночью минус 38. Переменная облачность. В понедельник, 28 декабря, минус 30-32.А со вторника, 29 декабря, в город придет потепление. Днем минус 24, ночью минус 27.В среду, 30 декабря, в светлое время суток минус 19, в темное минус 28.А в последний день в году, 31 декабря, обещают минус 20 градусов. Подчеркнем: прогноз пока предварительный, он может корректироваться. Какая погода ждет нас в новогоднюю ночь, будет известно чуть позже