В пятницу, 25 декабря, в Красноярске и крае ожидается сильный ветер и 55-градусные морозы. Об этом предупредили жителей специалисты управления по гражданской обороне, а также синоптики Среднесибирского УГМС.По предварительным прогнозам, днем 25 декабря в Красноярске резко усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Поднимется метель. Между тем, на улице будет минус 8-10 градусов, к вечеру похолодает. На дорогах – гололед, автомобилистам нужно быть осторожнее.Что касается края, 25 декабря, на севере центральных районов ударят морозы. Ночью минус 35-40, днем минус 30-35. Кроме того, возможен штормовой ветер – с порывами до 25 метров в секунду.В северных районах – настоящая стужа. На Таймыре – до минус 45-50 градусов, в Эвенкии и Туруханском районе местами до минус 50-55.