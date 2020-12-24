Напомним, идея о «22 кнопке» появилась с переходом страны на цифровое телевидение. «22 кнопка» на телевизионном пульте закреплена за муниципальными телеканалами, которые выбирают по конкурсу.В Красноярске на начальном этапе конкурса на статус муниципального обязательного общедоступного телеканала претендовали телеканалы «Прима-ТВ», «Афонтово», «7 канал Красноярск» и «Центр Красноярск».Официальным телеканалом города выбран «7 канал Красноярск», он получил 22-ю кнопку у всех кабельных операторов. Переход на неё должен состояться в течение нескольких недель.Напомним: согласно законам «О средствах массовой информации» и «О связи», все кабельные операторы, работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно транслировать телеканал на 22 позиции в своих сетях.Для участия в конкурсе телеканал должен был соответствовать условиям, а именно: в вещании телеканала должно быть не менее 75% национальной продукции и не менее 20% времени вещания должны составлять программы собственного производства, освещающие вопросы местного значения.