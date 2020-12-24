«Комсомольская правда»-Красноярск подробно расссказывало о центре для лечения наркозависимых в селе Талое Ирбейского района, где с 2015-го по 2017 год работал реабилитационный центр для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью «Спарта».Методы реабилитации были жесткие: телесные повреждения, ограничения в еде, лишение сна, обливание холодной водой на улице, в том числе и зимой. Все это происходило в обычном жилом сельском доме, который переоборудовали под центр. Плата была немаленькой. Дало ли это какой-то эффект? Вряд ли. А вот для возбуждения уголовного дела следоваители обнаружили много фактов.Есть информация и о том, что несколько человек исчезли бесследно . А всего потерпевшими признаны 19 человек.Как сообщили сегодня в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, 31-летний и 39-летний учредители ООО «Спарта» задержаны по решению суда.