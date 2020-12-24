В сентябре 2020 года 41-летний житель Балахты решил расправиться со своим 33-летним младшим братом, который состоял в гражданском браке с его бывшей супругой. На дело пошел вместе с двумя своими приятелями. Они подъехали к дому потерпевшего, под надуманным предлогом заманили его в автомобиль и начали избивать. Избиение продолжили на территории заброшенного аэропорта, после чего затолкали свою жертву в багажник и привезли на берег реки Чулым, где заставили раздеться и потребовали переплыть на противоположный берег. Потерпевший понял, что его отправляют на смерть: вода холодная и сил переплыть реку у него не хватит. Он вырвался и побежал к расположенному неподалеку жилому дому. Похитители догнали его и снова начали избивать. Но хозяева дома успели вызвать полицию, и всех троих участников преступления задержали.Возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение человека». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.