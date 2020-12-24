Губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с журналистами по итогам года пояснил свою позицию по коронавирусу: действовать надо по обстановке и потому одни запреты вводятся, другие снимаются. Так, сегодня, 24 декабря, внесены очередные изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.Существующие на сегодняшний день ограничения режима работы общепита не будут распространяться на пункты общественного питания на трассах федерального, регионального и межмуниципального значения. Поедут ли красноярцы встречать Новый год в придорожные кафе? Скоро узнаем из социальных сетей. Если поедут, то появятся и посты!Отменен и въезд на территории Минусинска и Минусинского района через специально организованный контрольный пункт, расположенный на участке автомобильной дороги Р-257 \\"Енисей\\" (425-й километр). Теперь термометрия отменена, пост снят.