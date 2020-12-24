В прокат 24 декабря вышел фильм-катастрофа «Огонь» с кадрами реальных лесных пожаров в Красноярском крае, об этом сообщает ТВК. В картине снялись Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Стася Милославская и другие популярные российские актеры.«Огонь» рассказывает о подвиге пожарных и спасателей, но при этом минимальное количество компьютерной графики. Зато есть кадры реальных пожаров в красноярской тайге. Артисты постоянно работали с огнем, а съемочную группу консультировали сотрудники МЧС.Режиссер кинокартины Алексей Нужный рассказал, что живое деревья на съемках не поджигали – в павильоне выстроили декорации из спиленных деревьев.Идея снять фильм о сильных людях появилась у режиссера Алексея Нужного после случайно услышанного разговора двух девушек в кафе, которые обсуждали дефицит настоящих мужчин. Нужный встретился со своим другом Игорем Осиповым, работавшим в \\"Авиалесоохране\\". Человек, с рассказа которого начался фильм, погиб при исполнении служебных обязанностей, когда съемки были завершены.