С 1 января в России заработает система вытрезвителей. Депутаты Госдумы приняли законопроект в третьем чтении. Это позволит регионам самостоятельно создавать подобные медучреждения.Напомним, закрыли вытрезвители более 9 лет назад. Всех пьяных 9если есть угроза жизни и здоровью) начали увозить в больницы. Первое время в Красноярске и Норильске оставалось работать три таких учреждения, но и их со временем закрыли. Затем решили возобновить работу на время Универсиады. Объясняли это тем, что гостей из разных стран приедет много и... в основном молодые люди. Согласно законопроекту, помощь людям в алкогольном опьянении может быть организована, как частно-муниципальным партнерством, так и другими способами. Это будут решать местные власти региона. Сейчас этот вопрос прорабатывают Минздрав, МВД и соцзащита. Также финансирование подобных учреждений будет осуществляться из местного бюджета, а это значит, что на вытрезвители надо найти средства. «Комсомольской правде» - Красноярск свое мнение по этому поводу высказал депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин:- В стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан из-за алкогольного опьянения, причем в трудоспособном возрасте. Регламент будет такой же, как и ранее, но есть детали. Эти учреждения будут работать только для тех, кому не нужно оказывать медицинскую помощь. Стоимость пребывания в вытрезвителе определят власти региона.А как вы думаете – вводить ли в Красноярском крае систему вытрезвителей? Обсудим в пятницу на радио «Комсомольская правда» в Красноярске (107,1 FM) в «итогах недели» с 17.00 до 17.45 (КРСК), вы можете высказать мнение в прямом эфире (391) 228-08-09.