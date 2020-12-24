Напомним, выплата пенсии производится в текущем месяце за текущий месяц. График находится в открытом доступе на сайте ПФР, а также во всех клиентских службах. По сути, дата перечисления средств в первом потоке – 15 число, во втором потоке – 22 число, с учетом выходных и праздничных дней.Во втором потоке выплачиваются пенсии в кредитных учреждениях гражданам по всем вновь назначенным пенсиям, гражданам, изменившим место жительства, а также жителям Норильска.Для тех, кто получает пенсию на почте, установлен период выплаты пенсий с 3-го по 21-е число месяца.