В Красноярском крае выплата и доставка пенсий в праздничные дни с 03 января по 11 января 2021 года будет проходить без каких-либо изменений, в соответствии с действующим графиком. Напомним, в разных населенных пунктах почтовые отделения работают по своим графикам.Для почтовых отделений г. Красноярска, районных центров, сельских ОПС, в которых воскресенье – выходной деньДля почтовых отделений г. Красноярска, районных центров, сельских ОПС, в которых воскресенье и понедельник выходные дниДля почтовых отделений, в которых рабочие дни понедельник, среда, пятницаДля почтовых отделений, в которых рабочие дни вторник, четверг и суббота