Компания «ЛУКОЙЛ», банк «Открытие» и международная платежная система Mastercard первыми в России предложили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях.Теперь, оплачивая заправку или любые сопутствующие товары картой Mastercard, клиент АЗС может получить наличные средства одновременно с покупкой. Пилотный проект успешно стартовал на 400 АЗС «ЛУКОЙЛ» в центральных регионах России при поддержке банка «Открытие». В начале 2021 года планируется расширение сервиса на всю сеть автозаправочных станций «ЛУКОЙЛ» в России.Воспользоваться новым сервисом на АЗС просто: при оплате покупки картой клиенту достаточно попросить оператора АЗС о выдаче наличных. Сумма снятия должна быть кратна 100 рублям, но не может превышать 5 000 рублей. Для подтверждения операции потребуется ввести ПИН-код. Список банков, клиентам которых доступен сервис, размещен на сайте Mastercard. Условия снятия наличных, а также возможную комиссию при операции, необходимо уточнять в банке, выпустившем карту.Услуга «Наличные с покупкой» особенно актуальна для России: в удаленных районах и населенных пунктах появляется возможность снимать наличные прямо у дома, а занятым жителям мегаполисов новая услуга позволяет экономить время, решая две задачи одновременно. Для банков подключение сервиса означает сокращение расходов на инкассацию и обслуживание сети банкоматов. Внедрение и распространение этого сервиса признано Банком России социально значимой задачей.