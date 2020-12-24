На фоне того, что край и страна толком не работали в 2020 году, 31 декабря остался рабочим днем. Хотя все понимают, что в этот день отдачи от сотрудников ждать уже не приходится. Праздничное настроение настигает даже тех, кто готовится к встрече Нового года в последний момент.Но после того как в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем, регионы один за другим начали выполнять рекомендацию. В их числе и власти Красноярского края.31 декабря станет выходным без отработки, чтобы 26 и 27 декабря также остались нерабочими. Соответствующий указ губернатора готовится, юридическая служба прорабатывает детали.Эта новость порадует всех, особенно семьи с детьми, за возможность провести последний день года вместе, в приятных домашних хлопотах.