В этом году итоговая пресс-конференция Губернатора Красноярского края Александра Усса впервые прошла в формате видеоконференцсвязи. Встреча с журналистами длилась около двух часов, и очень многие вопросы касались главной темы годы, коронавируса.Александр Усс рассказал, что он уже сделал прививку от коронавируса, несмотря на возраст (Усс родился в 1954 году).- Возраст - это не количество прожитых лет, а состояние духа. Поэтому я бумагу о согласии подписал и вакцину поставил во время одной из командировок в Москву. Все прошло нормально. Я поставил и забыл, честно говоря. Никаких симптомов и последствий не было, - рассказал губернатор. - Второй компонент через 22 дня тоже во время последней командировки в Москву мне поставили с таким же результатом. Но, тем не менее, сама вакцинация не дает 100% гарантии от заболеваний. Поэтому как и все красноярцы я стараюсь максимально беречься, что и вам рекомендую.Также губернатор края рассказал о подготовке к массовой вакцинации. Пока что идет вакцинирование медиков, потом – учителей и соцработников. Постепенно расширяют и сеть медицинских учреждений, которые могут заниматься вакцинированием. Но до массовой вакцинации населения дело еще не дошло. И это будет еще одна проверка на прочность нашей медицины.Вот что рассказал Александр Усс:- По сообщениям наших федеральных коллег, в первой половине года (первом квартале) в край будет поставлено до 1 млн вакцин. Это означает, что 1/3 населения может получить такие прививки. Хочу подчеркнуть, что это будет сложная задача для наших медиков. Представьте себе, миллион человек. У каждого нужно дважды брать анализы, выяснять есть ли противопоказания. Дважды, поскольку сначала ставится один компонент, потом второй. Будем надеяться, что именно в эти сроки – первая половина 2021 года, кампания по вакцинации красноярцев будет проведена и, скорее всего, даст ожидаемый стабилизирующий эффект.